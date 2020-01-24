В Ейске к весне установят место захоронения детей, погибших при геноциде в 1942 году

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Работники музея в Ейске совместно с патриотическим обществом "Поиск" определят к весне координаты начального места захоронения воспитанников Ейского детского дома в 1942 году в период геноцида для дальнейшего проведения раскопок и установления, все ли погибшие были впоследствии перезахоронены. Об этом ТАСС в пятницу сообщила замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.

В октябре СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Геноцид" по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома. Согласно рассекреченным архивам, члены зондеркоманды СС-10 "а", применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска. Сидоренко ранее сообщала, что тогда детей увезли в душегубках в определенное место и выбросили в яму, в 1943 году чрезвычайной комиссией была проведена эксгумация тел и перезахоронение на городском кладбище, поисковые работы первоначального места захоронения никогда не проводились и факт перезахоронения всех погибших нуждается в проверке.

"Работники музея совместно с обществом "Поиск" (общественная организация по увековечиванию памяти о погибших при защите отечества) сейчас разрабатывают стратегию дальнейших действий, изучая архивные и исторические материалы, на основе которых будут воссозданы координаты первоначального места захоронения. Весной, в период с марта по апрель, будут проведены обследования этой территории, раскопки", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что обследование территории будет проведено в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК РФ, сотрудниками правоохранительных органов вместе с поисковиками. Сидоренко пояснила, что это необходимо для установления, все ли погибшие были перезахоронены на городском кладбище в 1943 году. По ее словам, в соответствии с архивными документами, к месту перезахоронения было подвезено только порядка 50 гробов. Ранее историки установили имена трех причастных к этому преступлению, которые не были привлечены к ответственности, они и стали фигурантами уголовного дела. Узнав о возбуждении данного уголовного дела в России, прокуратура в Германии начала проверку, ведется изучение архивных источников.

Согласно историческим справкам, в начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли порядка 200 детей, эвакуированных из детского дома в Симферополе. В 1942 году Ейск оккупировали немецкие войска, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора, согласно исследованиям братских могил, дети могли быть погребены либо заживо, либо погибли в результате отравления газом в грузовиках, на которых их перевозили, все убитые имели инвалидность.