{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ейске к весне установят место захоронения детей, погибших при геноциде в 1942 году

Обследования территории планируется проводить с марта по апрель

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Работники музея в Ейске совместно с патриотическим обществом "Поиск" определят к весне координаты начального места захоронения воспитанников Ейского детского дома в 1942 году в период геноцида для дальнейшего проведения раскопок и установления, все ли погибшие были впоследствии перезахоронены. Об этом ТАСС в пятницу сообщила замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.

На эту тему

В октябре СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Геноцид" по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома. Согласно рассекреченным архивам, члены зондеркоманды СС-10 "а", применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска. Сидоренко ранее сообщала, что тогда детей увезли в душегубках в определенное место и выбросили в яму, в 1943 году чрезвычайной комиссией была проведена эксгумация тел и перезахоронение на городском кладбище, поисковые работы первоначального места захоронения никогда не проводились и факт перезахоронения всех погибших нуждается в проверке.

"Работники музея совместно с обществом "Поиск" (общественная организация по увековечиванию памяти о погибших при защите отечества) сейчас разрабатывают стратегию дальнейших действий, изучая архивные и исторические материалы, на основе которых будут воссозданы координаты первоначального места захоронения. Весной, в период с марта по апрель, будут проведены обследования этой территории, раскопки", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что обследование территории будет проведено в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК РФ, сотрудниками правоохранительных органов вместе с поисковиками. Сидоренко пояснила, что это необходимо для установления, все ли погибшие были перезахоронены на городском кладбище в 1943 году. По ее словам, в соответствии с архивными документами, к месту перезахоронения было подвезено только порядка 50 гробов. Ранее историки установили имена трех причастных к этому преступлению, которые не были привлечены к ответственности, они и стали фигурантами уголовного дела. Узнав о возбуждении данного уголовного дела в России, прокуратура в Германии начала проверку, ведется изучение архивных источников.

Согласно историческим справкам, в начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли порядка 200 детей, эвакуированных из детского дома в Симферополе. В 1942 году Ейск оккупировали немецкие войска, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора, согласно исследованиям братских могил, дети могли быть погребены либо заживо, либо погибли в результате отравления газом в грузовиках, на которых их перевозили, все убитые имели инвалидность.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Культурные объекты Пекина закрыли из-за распространения пневмонии
Кроме того, не будут проводиться традиционные для праздника Весны храмовые гулянья в парках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС