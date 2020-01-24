СМИ: австралийские медики проверяют четырех человек на заражение коронавирусом

ТАСС, 24 января. Специалисты министерства здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс обследуют четверых человек, которые могли заразиться коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в пятницу телеканал 9News .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Профильные ведомства Австралии занимаются подготовкой к возможной вспышке болезни. Пока в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.