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Китайская вирусная пневмония

Комитет ВОЗ планирует снова обсудить ситуацию с новым коронавирусом "в ближайшее время"

Число жертв нового заболевания увеличилось до 26, число заболевших - до 849

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Эксперты комитета по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируют в ближайшее время собраться на еще одно заседание для оценки ситуации вокруг вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в пятницу сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Ранее ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Китай, где, по последним данным, 849 человек заболели в связи со вспышкой нового вируса, а число летальных исходов увеличилось до 26.

"В итоге обсуждений члены комитета пришли к мнению, что в настоящее время преждевременно объявлять ситуацию со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера <...> Комитет даст генеральному директору ВОЗ совет в отношении дальнейших действий и предложит вновь созвать комитет для повторной оценки ситуации в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

В четверг ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды - к борьбе с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.

В то же время комитет по ЧС рекомендовал Китаю предоставлять больше информации о мерах по снижению риска распространения коронавируса и предпринять дополнительные усилия по выявлению новых случаев заболевания в стране, продолжать сотрудничество с ВОЗ и предоставлять сведения обо всех случаях болезни, продолжать скрининговые мероприятия в аэропортах.

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Китайская вирусная пневмония
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