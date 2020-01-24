Проверка не выявила у индийской медсестры в Саудовской Аравии коронавируса нового типа

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Коронавирус, обнаруженный у индийской медсестры, работающей в Саудовской Аравии, не является вирусом 2019-nCoV, который вызвал вспышку заболевания в Китае и отмечен в ряде других стран. Как сообщается в информации индийского консульства в Джидде, ее болезнь вызвана другим коронавирусом.

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"Доктор Тарик Аль Азраки, глава Научного регионального комитета по борьбе с инфекциями провинции Асир, подтвердил, что индийская медсестра, которая проходит лечение в национальной больнице в Асире, страдает от вируса MERS-CoV, а не от вируса 2019-NCoV (Ухань)". - приводит сообщение дипломатического ведомства госминистр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран на своей странице в Twitter.

Вирус MERS-CoV был выявлен в 2012 году в Саудовской Аравии и получил название "коронавирус ближневосточного респираторного синдрома".

Ранее госминистр Муралидхаран сообщил, что около 100 индийских медсестер, в основном из Кералы (штат на юге Индии - прим. ТАСС), работающих в Саудовской Аравии в больнице "Аль-Хайят", прошли проверку и у одной из них был обнаружен коронавирус. Он тогда не уточнил, о каком типе коронавируса идет речь, но отметил, что заболевшая медсестра проходит лечение в саудовской больнице и хорошо восстанавливается.