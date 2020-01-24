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В Минкомсвязи опровергли данные о наличии списка бесплатных социально значимых сайтов

В ведомстве заявили, что перечень находится в разработке
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Список социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, пока не составлен. В настоящее время он находится в разработке, сообщили ТАСС в пятницу в Минкомсвязи России.

Ранее газета "Известия" сообщила, что ведомство подготовило предварительный список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным для россиян с 1 марта 2020 года. По данным газеты, ресурсы распределены по четырем категориям. Так, в список "государственные информресурсы", по данным "Известий", включены портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, региональных и местных органов власти. К значимым социальным сетям министерство отнесло "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир" и другие, к "почтовым сервисам" - "Яндекс", mail.ru, km.ru.

"Операторам связи был роздан шаблон, форма предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от оплаты этого трафика. На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком", - сказал собеседник ТАСС. Также он отметил, что очередное совещание на эту тему должно пройти в пятницу в течение дня.

С идеей создания проекта по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в ходе послания Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин. По итогам совещания экс-главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова с крупнейшими операторами связи было принято решение о том, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года. Тогда в пресс-службе министерства сообщали, что в рамках реализации проекта "Доступный интернет" министерство не исключает предоставления бесплатного доступа для россиян к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. При этом Минкомсвязь готова обсуждать компенсацию операторам затрат на отключение тарификации для этих ресурсов.

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