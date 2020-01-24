Посольство РФ: сообщение между КНДР и Китаем полностью приостановлено из-за коронавируса

ТАСС, 24 января. КНДР ввела жесткий запрет на въезд иностранных граждан с территории Китая любым транспортом из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, Сообщение об этом опубликовано в пятницу на странице Посольства РФ в Пхеньяне в Facebook .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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"Нами получена информация об отмене вплоть до 10 февраля осуществляемых китайской авиакомпанией Air China рейсов Пекин - Пхеньян, а также о категорическом запрете на въезд любым транспортом иностранных граждан из Китая в КНДР", - говорится в публикации.

Российское диппредставительство также уточнило, что протокольный департамент МИД КНДР направил иностранным дипломатическим представительствам в Пхеньяне официальную ноту, "в которой содержится жесткое требование к сотрудникам иностранных миссий и членам их семей воздержаться от поездок в Китай, население которого пострадало от эпидемии коронавируса".

Как отмечает российское диппредставительство, единственным маршрутом добраться в КНДР из-за рубежа в настоящее время остается рейс авиакомпании Air Koryo, который выполняется дважды в неделю из Пхеньяна во Владивосток. При этом посольство подчеркивает, что иностранные пассажиры не могут следовать через Владивосток транзитом из Китая.

23 января авиакомпания Air China объявила об отмене до 1 февраля полетов из Пекина в Пхеньян. Ранее в тот же день национальный авиаперевозчик КНДР Air Koryo полностью приостановил продажу билетов из столицы Китая.