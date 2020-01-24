Бурятия намерена развивать сотрудничество с Индией в области медицины

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Республика Бурятия намерена развивать сотрудничество с Индией в области борьбы с раком и в сфере высокотехнологичных медицинских услуг. Об этом сообщил в пятницу российским журналистам в Нью-Дели глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"Сейчас мы открываем новую область партнерства - это здравоохранение. Мы ведем работу с индийской компанией "Меданта", чтобы развивать сотрудничество по таким направлениям, как онкология, гемодиализ и офтальмология", - рассказал Цыденов. Он отметил, что индийские партнеры намерены инвестировать в создание медицинского центра в Бурятии, также запланирована стажировка медиков из республики в Индии.

"За счет этого сотрудничества и привлечения инвестиций ожидаем повышения качества медицинского обслуживания, расширения спектра оказываемых медицинских услуг и видов высокотехнологичной медицинской помощи", - добавил он.

Глава Бурятии напомнил, что у республики довольно долгая история сотрудничества с Индией. Авиационный завод в Улан-Удэ еще в советское время поставлял самолеты и вертолеты индийским партнерам, это сотрудничество продолжается и сегодня. В Индию также поставляется и бурятский уголь, но медицина, по его словам, - это новое направление партнерства.