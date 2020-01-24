СФ может получить право инициативно проверять данные о другом гражданстве сенаторов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сенаторы разрабатывают законопроект, который расширит полномочия Совета Федерации и даст палате право инициативно проверять публикации в СМИ о несоблюдении сенаторами предусмотренных законами РФ запретов, например, о наличии двойного гражданства. Об этом говорится в утвержденном на Совете палаты перечне поручений комитетам СФ по реализации послания президента Федеральному собранию (есть в распоряжении ТАСС).

"Подготовить проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 8 мая 1994 года "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в части наделения Совета Федерации полномочиями по инициированию проведения проверки, указанной в части третьей статьи 10 "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей", - говорится в документе.

В части третьей данной статьи указано, что парламентская комиссия проводит проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых сенаторами и депутатами. Кроме того, согласно закону, комиссия проводит проверку соблюдения парламентариями законодательно установленных ограничений и запретов. Как объяснил ТАСС глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, на данный момент комиссия палаты по проверке достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации, не может в инициативном порядке проверять сведения СМИ, например, о наличии у сенаторов двойного гражданства. Для начала проверки необходимо официальное обращение с соответствующей просьбой.

"Мы сейчас работаем над дополнением этой статьи закона, что по поручению председателя Совета Федерации комиссия может сама возбуждать проверку достоверности фактов, представляемых членами Советом Федерации. Сейчас сообщение СМИ не является основанием, чтобы комиссия возбудилась на предмет проверки, мы предлагаем дополнить [закон], что если появилась такая информация в СМИ, то председатель Совета Федерации будет иметь право поручить комиссии провести рассмотрение, чтобы было основание в рамках законодательной нормы", - подчеркнул Тимченко.

Он добавил, что данные законодательные изменения позволят сенаторам быть уверенными в чистоте коллег по палате, а также дать отпор "необоснованным, огульным обвинениям" и изложению информации, которая не соответствует действительности. По мнению сенатора, законопроект будет разработан в ближайшее время. "Если не одновременно с дополнениями к Конституции, то сразу же по принятии этих конституционных норм, [законопроект] будет наверняка рассмотрен, по крайней мере внесен", - уточнил Тимченко.

Предложения президента

Президент России Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. В него вошли все предложения, озвученные главой государства 15 января в послании Федеральному собранию. Один из пунктов законопроекта гласит, что для кандидатов на пост главы государства будет увеличен с нынешних 10 до 25 лет необходимый срок проживания на территории России (так называемый ценз оседлости), также введен запрет иметь когда-либо гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Аналогичные требования об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство предполагается распространить также на "высших должностных лиц субъектов РФ, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, председателя правительства РФ, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов, а также для судей". Как пояснил Путин в послании Федеральному собранию, речь идет о лицах, "которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности, суверенитета страны".