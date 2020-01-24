Оповещения родителей о меню в школах могут включить в электронные дневники

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Оповещения родителей о том, какие блюда предлагают их детям в школах, которое сейчас приходит через платные СМС, можно перевести в электронные дневники, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

В пятницу Турчак встретился с родителями школьников, и они рассказали ему, что не пользуются системой СМС-оповещения о меню в школах, поскольку такие сообщения обходятся слишком дорого.

"Если СМС дорогие, то другие возможности и каналы связи [нужно использовать]. Вы же пользуетесь электронным дневником. Можно на базе этой платформы, чтобы было отдельное окошко, куда можно зайти, посмотреть и не тратить деньги, информацию получать", - сказал Турчак.

Президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию 15 января предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.