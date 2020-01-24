В Китае пневмонией нового типа заболели 876 человек

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек, 26 человек умерли от болезни. Такие данные приводит информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Ранее сообщалось о 849 инфицированных. К настоящему времени из 26 летальных исходов два зафиксированы за пределами первоначального региона распространения заболевания: в провинции Хэбэй и в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), расположенном в 430 км от границы с Россией.

По данным на утро пятницы, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

Как сообщили ТАСС в четверг в посольстве России в Пекине, дипмиссия не получала обращений и просьб о помощи от граждан РФ, находящихся в городе Ухане провинции Хубэй, где впервые было зафиксировано заболевание. Данных об инфицировании находящихся в КНР граждан России коронавирусом 2019-nCoV также не поступало.

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах: Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии. Вместе с тем в четверг стало известно, что ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае.