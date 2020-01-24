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Роскачество рекомендует не бояться вин с диоксидом серы

При этом в ведомстве отметили, что в красных и игристых винах содержание этого вещества меньше

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Роскачество рекомендует потребителям не бояться покупать вино с содержанием диоксида серы. Об этом говорится в сообщении организации.

"Эксперты Роскачества рекомендуют не бояться вин с диоксидом серы. Если все же страх перед "ненатуральным" есть - выбирайте красные и игристые вина, в них диоксида серы меньше", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.

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Как пояснили специалисты, сера и диоксид серы, которые являются сертифицированной во всем мире пищевой добавкой, вредны при высоких концентрациях, однако в небольших количествах сера - это один из элементов, играющих собственную роль в организме человека.

Диоксид серы для вина естественен. Использование диоксида серы для защиты от грибковых заболеваний разрешается на виноградниках, имеющих органический сертификат. В процессе брожения виноградного сусла диоксид серы образуется естественным путем, но в небольших количествах, недостаточных для защиты от окисления и вредных микроорганизмов, - порядка 10-15 мг/л.

В Роскачестве напомнили, что российские нормы содержания диоксида серы в разных типах вин соответствуют стандартам ЕС и существенно более жесткие, чем нормативы в США. Согласно российскому законодательству, концентрация общего диоксида серы в сухих столовых винах и сухих столовых виноматериалах должна быть не более 200 мг/л, в полусухих, полусладких и сладких - не более 300 мг/л. Для сравнения: американские производители сухих вин могут добавлять в свои вина диоксид серы в количестве до 350 мг на литр. При этом красные вина в меньшей степени, чем белые подвержены окислению. По данным экспертов, их защищают собственные антиоксиданты, перешедшие в вино из кожицы и косточек красного винограда. Для красных вин виноделы, как правило, используют меньшую концентрацию диоксида серы.

В то же время существуют люди с индивидуальной чувствительностью диоксида серы. Это вещество может вызывать аллергическую реакцию менее чем у 1% потребителей, выше этот процент среди астматиков - по разным данным, от 6 до 10%. Поскольку диоксид серы также содержится в сухофруктах, специалисты рекомендуют следующий способ проверки: если от изюма и кураги начинает болеть голова и появляется першение в горле, значит, дело действительно в индивидуальной непереносимости этого вещества. В других случаях головная боль от употребления вина может быть вызвана, скорее, передозировкой алкоголя, чем сульфита.

Содержание диоксида серы в других продуктах

Как отметили в Роскачестве, диоксидом серы производители защищают от потемнения многие виды свежих фруктов. Кроме того, его используют и в процессе приготовления детского питания, фруктовых и овощных пюре, соков, сухих завтраков, мармелада, повидла, сушеных помидоров, специй, вин, йогуртов, печенья, маргарина, хлеба, безглютеновой муки и еще огромного перечня пищевых продуктов. Он также применяется как противомикробное средство при хранении свежих ягод, в мясной промышленности. Как правило, в еде его допустимый объем не превышает 100 мг на 1 кг.

Что касается вин без содержания серы, то специалисты пояснили, что такие вина не пастеризуют, для них не используют сульфиты. "В результате многие из таких вин нестабильны и обладают посторонними тонами - от овощных до гнилостных. В таких винах ничто не препятствует размножению самых разных грибков, бактерий и других микроорганизмов", - считают в Роскачестве.

Согласно рекомендациям экспертов, вина с переизбытком диоксида серы или неправильным использованием можно распознать по тону горелой спички в аромате. Эксперты советуют попробовать "проветрить" такое вино, перелив в декантер, или бросить в вино медную монетку, которая помогает избавиться от редуктивных тонов.

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