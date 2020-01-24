Группа туристов из России запросила помощи МЧС Армении

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Группа из шести граждан РФ, находящаяся в туристическом походе в Гегаркуникской области Армении, в пятницу утром запросила помощи спасателей из-за плохого самочувствия одного из своих членов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"24 января в 08:28 (07:28 мск) в МЧС поступило сообщение о том, что экспедиционная группа из шести граждан РФ находится в Гегаркуниской области, 13 км к востоку от села Ншхарк. Согласно сообщению, у одного из члена группы ухудшилось самочувствие, требуется помощь спасателей. На место выехала группа спасателей на вездеходах", - говорится в сообщении ведомства.