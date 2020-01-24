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Китайская вирусная пневмония
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В Пекине объявили высший уровень угрозы здоровью из-за коронавируса

В Пекине на данный момент заболели 29 человек, один из них находится в тяжелом состоянии
Описание
© AP Photo/Mark Schiefelbein

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Комитет здравоохранения Пекина объявил высший - первый - уровень реагирования на угрозу общественному здоровью в пятницу с 14:00 пекинского времени (09:00 мск) в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил председатель этого органа Лэй Хайчао.

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В городе будут предприняты чрезвычайные меры по противодействию распространению заболевания, пояснил он. К настоящему времени, говорится в сообщении, пневмонией нового типа в Пекине заболели 29 человек, один из них находится в тяжелом состоянии с признаками улучшения.

В связи с угрозой распространения заболевания в Пекине уже закрыты крупные культурные учреждения, отменены публичные мероприятия по случаю праздника Весны - нового года по восточному календарю.

Высший уровень реагирования объявлен также во всей провинции Хубэй (население около 59,2 млн человек), где находится город Ухань, в котором произошла вспышка пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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