Собянин: грунт со следами загрязнения около строительства Юго-Восточной хорды уберут

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение об очистке и вывозе грунта у Московского завода полиметаллов, вблизи которого планируется строить Юго-Восточную хорду (ЮВХ). Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в 2018 году власти города приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды. Речь идет о сложнейшем и дорогостоящем проекте - трассе длиной 28 км с мостом через Москву-реку и десятками многоуровневых развязок. В случае с ЮВХ специалисты столкнулись с проблемой - радиоактивными отходами, которые в 50-60-е годы Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, складировал на своем заднем дворе. Позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

"Естественно, что правительству Москвы потребовалось время, чтобы детально разобраться в ситуации. По итогам, еще раз обсудив вопрос с депутатами Московской городской думы, хочу сказать следующее: дополнительные исследования, проведенные в полосе отвода будущей хорды, выявили незначительные следы загрязнения. По мнению специалистов, они не препятствуют строительству. Тем не менее, в период строительства будет проводиться постоянный радиационный мониторинг, и в случае обнаружения даже малейших следов радиации, загрязненные грунты будут вывезены из Москвы, и помещены в специальные хранилища. На склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов действительно имеются пятна радиоактивного заражения, доставшиеся по наследству от деятельности завода еще в советские времена", - написал Собянин.

Он отметил, что сам Московский завод полиметаллов не предпринимает никаких усилий для ликвидации экологического ущерба, так как формально теперь это не его территория. Поэтому власти города взяли эту задачу на себя. В ближайшее время правительство Москвы заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона и вывоза зараженного грунта за пределы Москвы. Очевидно, что эти работы потребуют огромных затрат.

"Когда сталкиваешься с радиацией, первой реакцией бывает желание бежать без оглядки. В нашем случае - бросить эту хорду и склон вместе со всеми порожденными ими проблемами. Но что это значит? Оставить радиоактивную помойку в наследство детям и внукам. Я считаю, что ответственные родители так не поступают. Раз уж мы столкнулись с этой проблемой, нам ее и решать. Сколько бы это ни стоило, и сколько бы времени ни заняло", - добавил мэр Москвы.

Он отметил, что в результате этой работы будет решены две задачи, - специалисты построят хорду, радикально улучшив транспортную ситуацию, и ликвидируют радиоактивную помойку.