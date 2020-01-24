Проект робота Адама победил в дальневосточном этапе Open Innovations Startup Tour

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Победителем дальневосточного этапа конкурса Open Innovations Startup Tour, который завершился во Владивостоке в пятницу, стало ООО "Робот", которое представило стартап "Персональный робот Адам".

Победитель регионального этапа получил денежный приз в размере 300 тыс. рублей и возможность принять участие в международном конкурсе Startup Village, который состоится в Москве 21-22 мая.

"Адам позволяет решать различные задачи в области робототехники, совершать новые открытия, экспериментировать. В отличие от существующих аналогов, наш продукт имеет более совершенное техническое оснащение, а также конкурентную стоимость", - представил проект основатель компании "Робот" Александр Ганюшкин.

Второе место в дальневосточном стартап-туре досталось ООО "Титаниум". Учредитель компании Евгений Москаев представил на конкурсе проект безотходного производства белых и красных пигментов из минерала ильменит, месторождения которого есть в нескольких регионах России.

На третьем месте компания "Кинестетика", которая представила цифровую платформу для реабилитации детей с церебральным параличом PlantyGo. Дети с ДЦП могут при помощи любого гаджета играть в аркаду, похожую по принципу на игру Pac-Man. Разница в том, что ребятам нужно не двигать джойстик, а выполнять наклоны в разные стороны.

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что поставил всем финалистам четыре из пяти баллов. Он отметил, что участникам требуется более точное понимание того, что требует рынок.

Open Innovations Startup Tour

В региональном этапе стартап-тура, который проходил 23 и 24 января, приняли участие жители семи дальневосточных регионов. Из 96 заявок экспертный совет отобрал в полуфинал 30 стартапов в сфере медицины, промышленности и энергетики.

Владивосток первым принял Open Innovations Startup Tour - 2020. Конкурс проводится в разных городах России с 2011 года. Это самый масштабный в России проект по развитию технологического предпринимательства. Победители региональных этапов конкурса представят свои стартапы в Москве на Startup Village и смогут побороться за денежные призы - от 1 до 5 млн рублей.