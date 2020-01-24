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В Нижнем Новгороде сняли режим ЧС после ликвидации коммунальной аварии

Прорыв коллектора произошел вечером 22 января

ТАСС, 24 январ. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора, в результате чего была отключена вода в 1,7 тыс. домах, снят после ликвидации последствий аварии, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе мэрии города.

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"[Водоснабжение] восстановлено полностью, режим ЧС снят", - сказала собеседница агентства.

Вечером 22 января произошел прорыв коллектора на территории СНТ "Красный кожевенник", канализационные стоки затопили 40 участков на площади 1 тыс. кв. м. Для ликвидации последствий аварии было отключено холодное и горячее водоснабжение в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Под отключение попали 294 тыс. человек, проживающие в 1,7 тыс. домах, а также 118 социально-значимых объектов, в городе был введен режим ЧС муниципального значения.

По предварительным данным, причиной аварии стала трещина на техническом трубопроводе, которая могла появиться из-за движения грунта, перепада температур и ветхости конструкции.

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РоссияНижегородская область
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