В Благовещенске умер последний Герой Советского Союза на Дальнем Востоке

ТАСС, 24 января. Герой Советского Союза генерал-майор Юрий Кузнецов умер на 74 году жизни в Благовещенске. Он был последним из оставшихся в живых Героев Советского Союза на Дальнем Востоке, сообщается в пятницу на официальной странице в Instagram губернатора Амурской области Василия Орлова.

"Сегодня ночью на 74 году жизни от нас ушёл Юрий Викторович Кузнецов. Генерал Кузнецов - коренной дальневосточник. Он связал свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР, был удостоен самых высоких наград и звания Героя Советского Союза. Он был последним Героем Советского Союза на Дальнем Востоке. Под его командованием во время Афганской кампании парашютно-десантный полк провел более 70 успешных операций", - говорится в сообщении.

Звезду Героя Советского Союза Кузнецов получил в 1982 году. В 1999 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин города Благовещенска". С 2005 года Кузнецов являлся депутатом Амурского областного Совета народных депутатов и Законодательного собрания Амурской области. В последние годы жизни активно занимался общественной жизнью города. Губернатор Приамурья выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кузнецова.