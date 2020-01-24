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75-летие Победы
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FT: Джонсон рассматривает предложение посетить Россию по случаю 75-летия Победы

Лондон также рассматривает возможность поездки в Москву одного из членов королевской семьи

ТАСС, 24 января. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает приглашение российских властей посетить мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

По данным ее источников, посещение Джонсоном России "активно обсуждается". Британское правительство также рассматривает возможность поездки в Москву одного из членов королевской семьи.

Издание отмечает, что "давление в связи с необходимостью участия" Джонсона в памятных мероприятиях усилилось после предложения президента России Владимира Путина провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании, чтобы обсудить пути решения мировых проблем.

В канцелярии британского премьера корреспонденту ТАСС отказались прокомментировать планы Джонсона относительно его возможного визита в РФ. Однако источник в правительстве указал на то, что "ясность должна появиться ближе к маю".

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии.

В новость были внесены изменения (12:16 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
ВеликобританияРоссияДжонсон, Борис75-летие Победы
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