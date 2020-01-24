Счетная палата проверит эффективность мер поддержки российских вузов в 2020 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Счетная палата намерена провести в 2020 году ряд исследований для контроля расходов в сфере образования, в их числе анализ мер поддержки вузов России, а также анализ эффективности госполитики в профилактике школьной неуспешности. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"В 2020 году мы продолжим контроль за расходами в сфере образования, а также проведем ряд масштабных аналитических исследований в этой области. В числе наших планов: анализ эффективности мер государственной политики в решении проблем детей, испытывающих трудности в освоении школьной программы (профилактика школьной неуспешности); анализ эффективности мер поддержки российских университетов, направленных на повышение их глобальной конкурентоспособности, а также на формирование человеческого капитала, создание и использование инфраструктуры поддержки инноваций с учетом потребности экономики регионов", - говорится в сообщении.

Также ведомство намерено оценить итоги работы образовательных организаций, которая в 2016-2019 годах была направлена на реализацию программ повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Кроме того, Счетная палата в 2020 году проверит результативность принятых решений о выделении средств Санкт-Петербургу на создание новых мест в яслях и школах в 2019 году.