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Китайская вирусная пневмония

СМИ: врачи не подтвердили коронавирус у побывавшей в Ухане женщины из Италии

У нее выявили микроплазму, вызывающую респираторные заболевания

РИМ, 24 января. /ТАСС/. Итальянские медики выявили у госпитализированной с подозрениями на пневмонию нового типа женщины из города Бари микроплазму, вызывающую респираторные заболевания, но не имеющую отношение к коронавирусу. Как указывает в пятницу La Gazzetta del Mezzogiorno, такой результат микробиологического анализа практически исключает возможность ее заражения пневмонией нового типа.

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Ранее сообщалось, что местная певица обратилась к больницу с симптомами гриппа, кашлем и повышенной температурой. Недавно она вернулась из концертного тура по странам Востока, в ходе которого побывала в Ухане, где зафиксирована вспышка заболевания.

До объявления китайскими властями приостановления транспортного сообщения с зонами, где распространяется пневмония нового типа, в Рим из Уханя успел прилететь один самолет. Все 202 пассажира этого рейса прошли медицинско-санитарную процедуру, которая не выявила ни у кого из них подозрительных симптомов.

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ИталияКитайКитайская вирусная пневмония
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