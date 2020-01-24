СМИ: врачи не подтвердили коронавирус у побывавшей в Ухане женщины из Италии

РИМ, 24 января. /ТАСС/. Итальянские медики выявили у госпитализированной с подозрениями на пневмонию нового типа женщины из города Бари микроплазму, вызывающую респираторные заболевания, но не имеющую отношение к коронавирусу. Как указывает в пятницу La Gazzetta del Mezzogiorno , такой результат микробиологического анализа практически исключает возможность ее заражения пневмонией нового типа.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Ранее сообщалось, что местная певица обратилась к больницу с симптомами гриппа, кашлем и повышенной температурой. Недавно она вернулась из концертного тура по странам Востока, в ходе которого побывала в Ухане, где зафиксирована вспышка заболевания.

До объявления китайскими властями приостановления транспортного сообщения с зонами, где распространяется пневмония нового типа, в Рим из Уханя успел прилететь один самолет. Все 202 пассажира этого рейса прошли медицинско-санитарную процедуру, которая не выявила ни у кого из них подозрительных симптомов.