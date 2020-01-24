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Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи, которая пострадала от Холокоста

Президент Украины подготовил письмо, которое прочитал в присутствии премьера Израиля

ИЕРУСАЛИМ, 24 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в пятницу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал о своей семье, которая в годы Второй мировой войны пострадала от Холокоста.

"По воду Холокоста я подготовил письмо, которое хотел бы прочитать в вашем присутствии всем евреям по поводу этой страшной трагедии. У меня есть три важных истории, которые я хотел бы сейчас вам рассказать. Три истории про Холокост, про Вторую мировую войну", - сказал украинский лидер, в рамках мероприятий, посвященных памяти жертв Холокоста.

Зеленский отметил, что одна из историй - история семьи, в которой было четыре брата. "Трое из них, а также их родители и их семьи стали жертвами Холокоста, их расстреляли немецкие оккупанты, что ворвались на Украину. Четвертый брат был на фронте, вернулся живым, внес вклад в борьбу с фашизмом. Через два года после возвращения у него родился сын, через 31 год у него родился внук, через 40 лет внук стал президентом и сегодня он стоит перед вами", - сказал Зеленский.

Также президент рассказал еще две истории о жертвах Холокоста, после чего передал письмо с этими историями Нетаньяху. "Они об одном - твоя национальность, религия, возраст теряют смысл, когда у тебя есть доброе сердце, которое преодолевает зло, которому ты противостоишь", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Израиля поблагодарил украинского президента. "Это очень чувственные истории, это истории о том, как неевреи спасли евреев, рискуя своими жизнями и жизнями своих семей. И эта история про вашу семью, про борьбу за жизнь ради будущего, это то, что наша общая история собой представляет", - добавил Нетаньяху.

Украинский лидер прибыл в Израиль в связи с 75-й годовщиной освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, но в последний момент отказался от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что украинская делегация решила передать свои места в зале очевидцам трагических событий, которые не могли попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест. Между тем в форуме приняли участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Германию, Италию, США и Францию.

Теги
УкраинаИзраильНетаньяху, БиньяминЗеленский, Владимир Александрович
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