Умерла старейший практикующий хирург России Алла Левушкина

РЯЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Хирург-проктолог Алла Левушкина, которая являлась старейшим в России практикующим хирургом, умерла в Рязани на 93-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Минздраве Рязанской области.

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"Алла Левушкина скончалась 23 января на 93-м году жизни. По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице в 2018 году, в практическом здравоохранении она проработала 67 лет", - уточнили в Минздраве региона.

В 2014 году ей вручили врачебную премию "Призвание" в номинации "За верность профессии".

Прощание с Аллой Левушкиной состоится 25 января в 14:00 в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы №11.