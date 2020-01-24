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Китайская вирусная пневмония

В Гонконге с подозрением на заражение коронавирусом госпитализировали 119 человек

В настоящее время в Гонконге подтверждено два случая заболевания пневмонией нового типа

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 января. /ТАСС/. Не менее 119 человек госпитализированы и помещены в карантин Гонконге с подозрением на заражение пневмонией нового типа, вспышка которой началась в городе Ухань. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на службы здравоохранения.

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За последние сутки зарегистрировано 66 таких случаев, а их общее число с учетом пациентов, уже выписанных из больниц, достигло 236. В настоящее время в Гонконге официально подтверждено два случая заболевания пневмонией нового типа.

Для предотвращения распространения вируса местные власти ввели усиленный санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе, используют сканнеры для выявления пассажиров с повышенной температурой, учредили специальную "горячую" телефонную линию. Между Гонконгом и городом Ухань также приостановлено железнодорожное и авиасообщение.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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