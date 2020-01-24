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СК начал проверку по невыплате зарплаты водителю, перекрывавшему Бауманскую улицу в Москве

В настоящее время водитель находится в следственном подразделении

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Столичные следователи начали проверку по факту невыплаты зарплаты водителю, который фурой перекрыл проезжую часть Бауманской улицы в пятницу утром. Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, проезд по улице освобожден, фура находится на стоянке, водитель - в следственном подразделении.

"Следователями Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится проверка информации о невыплате заработной платы водителю большегрузного автомобиля. Сегодня около 09:00 мск он остановился на проезжей части улицы Бауманской, отказавшись продолжать движение. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов мужчина сообщил, что его работодатель имеет перед ним задолженность по зарплате. После общения с водителем движение по улице восстановлено. В настоящее время транспортное средство находится на стоянке, водитель прибыл в следственное подразделение. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства.

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