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Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

Ему был 51 год
Питер Салама EPA/MARTIAL TREZZINI
Описание
Питер Салама
© EPA/MARTIAL TREZZINI

ТАСС, 24 января. Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) австралиец Питер Салама, курировавший вопрос обеспечения всеобщего охвата медицинскими услугами, умер в возрасте 51 года. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Глубоко опечален внезапным уходом из жизни моего коллеги и друга доктора Питера Саламы. Наши глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Питера", - написал Гебрейесус в своем Twitter.

Салама, врач-эпидемиолог по профессии, пришел в ВОЗ в 2016 году. До этого он 14 лет проработал на различных должностях в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), был сотрудником организаций "Врачи без границ" и Concern Worldwide в ряде стран Азии и Африки.

Теги
Тедрос Аданом Гебрейесус
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