Песков: личное прошение о помиловании от Наамы Иссахар нужно, чтобы начать сам процесс

"Все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться, - подчеркнул он. - Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании. Эта информация по состоянию на вчера [23 января] на вторую половину дня". "Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, такая ситуация в данном случае, - добавил представитель Кремля. - Должны быть какие-то формальности соблюдены, хотя бы чтобы процесс пошел".

Песков напомнил, что 23 января Иссахар, осужденную за контрабанду наркотиков, посетила уполномоченый по правам человека Татьяна Москалькова. Эта встреча произошла "на фоне тех контактов, которые имел Путин в Иерусалиме". В частности, пресс-секретарь российского лидера напомнил о разговоре Путина с матерью девушки, Яффой Иссахар, которая прошла в присутствии патриарха Иерусалимского Феофила III. "Вы знаете, слова Путина, что, по его убеждению, все будет хорошо, - помнил Песков. - Вместе с тем, уже во второй половине дня мы получили информацию от Москальковой, еще находясь в Иерусалиме, о том, что пока сама девушка осужденная не обращалась к президенту с просьбой о помиловании. Вот это пока весь процесс, скажем так, тормозит".

Представитель Кремля пояснил, что "просьба о помиловании со стороны премьер-министра [Израиля Биньямина] Нетаньяху констатируется с точки зрения де-факто, но она не является основанием для действия с точки зрения де-юре". При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, что в свое время Михаил Ходорковский также не направлял главе государства прошения о помиловании, но тем не менее был помилован, Песков рекомендовал представителям СМИ спросить у самого Ходорковского, как обстояло дело. "Вы много не знаете, со временем вы наверняка узнаете. Спросите у Ходорковского", - посоветовал он.

Дело Иссахар

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. 11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.

В октябре 2019 года премьер-министр Израиля Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к Путину с просьбой помиловать Иссахар. 6 декабря министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании. Находясь с визитом в Иерусалиме 23 января, Путин встретился с матерью девушки и пообещал при принятии решения учесть тот факт, что Наама происходит из "очень хорошей, порядочной семьи".

В то же время, по мнению защиты Иссахар, ее личное прошение о помиловании для освобождения не обязательно. По словам адвоката Вадима Клювганта, "президентские полномочия являются абсолютно самостоятельными, то есть есть право президента, закрепленное Конституцией, в соответствии с которым он осуществляет помилование", и "никаких условий и оговорок для этого не сделано, это, безусловно, неограниченное право".