Москвичка, сыну которой угрожали расправой, нашла работу и пройдет психологические курсы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Лишенная родительских прав мать мальчика, которому пожилая женщина в среду угрожала расправой в квартире на востоке Москвы, устроилась на работу и готова пройти необходимые психологические курсы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента соцзащиты населения.

В полицию 22 января поступило сообщение, что в одном из домов на Восточной улице пожилая женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребенку. На место прибыли полицейские, представители экстренных и социальных служб города. Впоследствии стало известно, что сотрудники органов опеки и попечительства прибыли в квартиру на Восточной улице для исполнения решения суда по изъятию трехлетнего ребенка из неблагополучной семьи, мальчика поместили в больницу для осмотра.

"Мама готова сделать все необходимое, чтобы сын жил с ней. Специалисты соцзащиты всячески ей будут в этом помогать и окажут социальное сопровождение. Осенью мама устроилась на работу, оформила документы для предоставления места в детском саду, готова пройти обязательный курс индивидуальных психологических консультаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соцзащита также будет ходатайствовать о реструктуризации долга семьи за коммунальные услуги, поможет навести порядок в квартире и оформить недостающие документы. К работе с семьей готовы подключиться некоммерческая организация и волонтеры.

По данным ведомства, решение суда об ограничении женщины в родительских правах вступило в законную силу в апреле 2019 года, до этого момента специалисты соцзащиты работали с семьей в течение двух лет. Там наблюдались конфликтные отношения между матерью и ее бабушкой, которые проживают вместе. Мать зачастую уходила из дома, надолго оставляя малыша на родственницу, также женщина имеет несколько административных правонарушений. После вступления в силу решения суда об ограничении в родительских правах в июне 2019 года, прабабушка ребенка обратилась с заявлением об установлении над ним временной опеки на один месяц.

"Она планировала уехать с малышом на отдых в одну из российских областей, где ранее проживала. Опека была установлена, но после ее истечения женщина не выходила на связь, с документами о продлении опеки не обращалась. Местонахождение мальчика скрывалось", - сообщили в пресс-службе.

Ситуация с ребенком

В департаменте уточнили, что сейчас мальчик временно проживает в учреждении соцзащиты, где обеспечен всем необходимым, с ним работают психологи и специалисты по социальной работе. Его навестила мать. Ребенок очень активен, познакомился с другими воспитанниками соцучреждения и общается с ними.

Как сообщалось, мать ребенка подала заявление в суд на восстановление в родительских правах. Заседание суда состоится 19 февраля.