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Акции протеста во Франции

Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки

Площадка перед архитектурным сооружением остается доступной для посетителей бесплатно

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Эйфелева башня закрыта для посещения в пятницу в связи с забастовкой профсоюзов Франции против пенсионной реформы. Об этом говорится в размещенном в пятницу сообщении в официальном Twitter этой парижской достопримечательности.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта", - отмечается в сообщении от лица башни. Уточняется, что площадка перед архитектурным сооружением остается доступной для посетителей бесплатно.

Забастовки против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта, которые суммарно потеряли уже больше €1 млрд. В акциях участвуют преподаватели, адвокаты, муниципальные работники. Энергетики также выражают протест, периодически отключая свет в целых коммунах.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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