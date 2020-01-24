МЭР предлагает ввести штрафы до 20 тыс. рублей за умышленные ошибки в картах России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Разработанный Минэкономразвития законопроект предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, установив штрафы от 5 до 20 тыс. рублей за умышленные ошибки в картах России, говорится в сообщении пресс-службы Росреестра.

"Указанное нарушение должно влечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, на юридических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ответственность предлагается установить за умышленное нарушение требований к отображению государственной границы России, ее территории и территории регионов и муниципальных образований на картах, планах, в официально изданных атласах, в том числе в электронной форме.

При этом, как отметили в Росреестре, такие требования в России до сих пор не установлены. В связи с чем Минэкономразвития также предложило внести поправки в закон "О геодезии, картографии и пространственных данных" для утверждения правил изображения территории России на картах. По данным Росреестра, законопроект находится на рассмотрении в правительстве.

Ранее бывший руководитель Росреестра, заместитель министра экономического развития Виктория Абрамченко, которая позже стала вице-премьером, сообщала в интервью "Российской газете", что чаще всего ошибки в определении границ России допускаются в зарубежных картах. Так, некорректно отображают Калининград, Курильские острова и Крым.

В пресс-службе Росреестра добавили, что должностные лица ежегодно выявляют случаи таких нарушений, а на рассмотрение в ведомство регулярно поступают обращения и жалобы людей об ошибках в картах России.