Французская компания построит геронтологический центр в Переделкине

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор французской компании Clinea (входит в ORPEA Group) Эммануэль Массон договорились о строительстве современного геронтологического центра для людей пожилого возраста и инвалидов.

"В Москве количество пожилых людей с каждым годом становится все больше, количество людей, которым перевалило за 80, приблизилось к полумиллиону, и это число растет из года в год. И для медицинской системы и соцзащиты Москвы ситуация формирует новые вызовы, новые заботы. Мы должны не только содержать, но и лечить, реабилитировать пожилых людей, заниматься их досугом. Это большая работа для города. Очень рад, что к нам приходит компания с мировым именем, имеющая лучшие мировые технологии в этой области, надеюсь, что это привнесет в нашу деятельность новации в области геронтологии и медицины", - сказал Собянин после подписания меморандума о взаимопонимании с французской стороной.

Для реализации проекта правительство Москвы предоставит ORPEA Group земельный участок, расположенный на территории московского Научно-методического геронтологического центра "Переделкино". Там французская сторона обязалась построить современный геронтологический центр, в котором будут созданы комфортные условия для проживания и реабилитации пациентов. Планируется, что специализацией центра, рассчитанного на 150 мест, станет как общий уход за пожилыми людьми, так и социальное обслуживание, реабилитация. Около трети мест будет предназначено для проживания и реабилитации граждан в рамках городского социального обслуживания - по направлению Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Французская компания будет анализировать текущую практику, проводить диагностику, разрабатывать меры по улучшению процессов, вводить ключевые показатели эффективности, обучать и тренировать сотрудников Научно-методического геронтологического центра "Переделкино". Полученные компетенции планируется внедрить в других профильных учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Также предполагается создание единого стандарта социальных услуг, предоставляемых как государственными, так и частными организациями. Геронтологический центр будет окружен лесопарковой зоной, что позволит его пациентам совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе.

В настоящее время в Москве проживает порядка 1,8 млн человек старше 65 лет.

О компании

ORPEA Group была основана в 1989 году французским нейропсихиатром Жаном-Клодом Марьяном и в настоящее время является ведущей европейской компанией в области реабилитации и патронажного ухода. В штате компании работают более 60 тыс. специалистов. Сеть ORPEA включает 951 учреждение: дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов, реабилитационные и психиатрические клиники в 16 странах Европы, Латинской Америке и Китае. В 2019 году ORPEA Group стала официальным участником Международного медицинского кластера в Москве, где планирует разместить Центр высокотехнологичной реабилитации Clinea.