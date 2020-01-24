В Таиланде вылечили первого заразившегося новым типом пневмонии местного жителя

БАНГКОК, 24 января. /ТАСС/. Гражданка Таиланда, заразившаяся новым штаммом коронавируса в китайском городе Ухань, выписана в пятницу из больницы. Как сообщили в министерстве здравоохранения королевства, лабораторные исследования показали отсутствие вируса у 73-летней женщины.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Вместе с тем в Таиланде выявлен пятый случай заражения новым типом коронавируса, пишет газета The Nation. По словам заместителя министра здравоохранения Сатита Питутача, 33-летняя женщина с семилетней дочерью прибыла 21 января в Бангкок из Уханя. Она обратилась в частную больницу с жалобами на жар, кашель и мышечные боли. Проведенные специалистами тесты выявили наличие у нее вируса, после чего женщина была помещена в государственную клинику для прохождения лечения.

У ее дочери вирус не был обнаружен.

В настоящее время в Таиланде на карантине находятся еще два пациента, оба туристы из Китая.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. 23 января ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии нового типа в Китае.

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 887 человек. К настоящему времени умерли 26 человек.