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Роструд проверяет компанию, где работает водитель, перекрывавший Бауманскую улицу в Москве

В ведомстве отметили, что компании зарегистрирована в Ростовской области

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Роструд инициировал проверку компании ООО "Транспортные технологии", в которой работает водитель, перекрывавший Бауманскую улицу в Москве из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Роструда.

Ранее в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы ТАСС сообщили, что следователи начали проверку по факту невыплаты зарплаты водителю, который фурой перекрыл проезжую часть Бауманской улицы в пятницу утром. В настоящее время движение по улице восстановлено, фура находится на стоянке, водитель - в следственном подразделении.

"Роструд принимает все необходимые меры в связи с информацией о задержке заработной платы водителю "Камаза", перекрывшему сегодня движение в Москве на улице Бауманская", - передает пресс-служба слова руководителя Роструда Михаила Иванкова.

Он также уточнил, что на место выехал представитель территориального органа Роструда.

"В настоящее время установлено, что работодатель - ООО "Транспортные технологии" - зарегистрирован в Ростовской области. Инициируется проверка инспекцией труда", - отметили в Роструде.

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