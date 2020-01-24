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Более 100 специалистов трудоустроят в новом центре геронтологии в Москве

Планируется, что центр будет достроен в 2023 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Персонал современного геронтологического центра, который планируется построить в московском Переделкине, будет подбираться в соответствии с мировыми стандартами медицинского и социального обслуживания. На работу планируется принять порядка 120 квалифицированных специалистов, сообщила журналистам в пятницу заммэра столицы Анастасия Ракова.

В настоящее время в Москве проживает порядка 1,8 млн человек старше 65 лет.

"Помимо строительства центра, мы договорились о том, что Orpea (ведущая европейская компания в области реабилитации и патронажного ухода - прим. ТАСС) будет также внедрять свои инновационные технологии по формированию стандартов долговременного ухода, которые мы в дальнейшем сможем масштабировать на городскую сеть. Для этого уже сейчас формируется группа экспертов, которая будет на постоянной основе работать в Москве, анализировать состояние наших учреждений, давая предложения о том, как нам улучшить качество оказания помощи, и обучать наших сотрудников. Планируется, что этот центр создаст порядка 120 рабочих мест, здесь также разместится команда специалистов, которая будет работать с персоналом наших учреждений: аттестовывать, обучать, повышать квалификацию не только на этой территории, но и в других учреждениях Москвы", - сказала Ракова.

По ее словам, центр будет принимать пациентов на платной и бесплатной основе. Около трети мест будет предназначено для проживания и реабилитации граждан в рамках городского социального обслуживания - по направлению департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. В настоящее время разрабатывается проектная документация центра. Предполагается, что он будет достроен и примет первых посетителей в 2023 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор французской компании Clinea (входит в Orpea Group) Эммануэль Массон договорились о строительстве современного геронтологического центра для людей пожилого возраста и инвалидов на 150 мест. Для реализации проекта правительство Москвы предоставит Orpea Group земельный участок, расположенный на территории московского научно-методического геронтологического центра "Переделкино". В современном геронтологическом центре будут созданы комфортные условия для проживания и реабилитации пациентов.

Orpea Group была основана в 1989 году французским нейропсихиатром Жаном-Клодом Марьяном и в настоящее время является ведущей европейской компанией в области реабилитации и патронажного ухода. В штате компании работают более 60 тыс. специалистов. Сеть Orpea включает 951 учреждение: дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов, реабилитационные и психиатрические клиники в 16 странах Европы, Латинской Америке, а также в Китае. В 2019 году Orpea Group стала официальным участником Международного медицинского кластера в Москве, где планирует разместить Центр высокотехнологичной реабилитации Clinea.

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