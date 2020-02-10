Частный сад, дача, пособие: на что можно и нельзя тратить маткапитал

По данным Пенсионного фонда России, чаще всего российские семьи вкладывают свой материнский капитал в покупку жилья. Так, в 2018 году ПФР принял 926,1 тыс. заявлений о распоряжении материнским капиталом на общую сумму 302,3 млрд рублей, при этом 77% заявлений были именно на улучшение жилищных условий семьи — 714,3 тыс. Тем не менее потратить материнский капитал можно не только на покупку квартиры.
Можно ли оплатить средствами маткапитала частный сад и няню для ребенка?
Программа поддержки семей с детьми, которая и предусматривает выплату маткапитала, разрешает тратить деньги на образовательные услуги, содержание, присмотр и уход за ребенком в организации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг. То есть оплатить частный детский сад из этих средств можно при условии, что у сада есть лицензия на осуществление образовательной деятельности, а услуги няни, пусть даже официально зарегистрированной как ИП, нельзя.
Вы получаете право потратить деньги на частный детский сад со дня рождения ребенка, давшего семье право на материнский капитал. Также можно оплачивать деньгами маткапитала частную школу, кружки, спортивные секции и языковой лагерь. Важно, чтобы образовательная организация находилась в России и имела право на оказание соответствующих образовательных услуг.
Я хочу купить дачу. Можно на это потратить материнский капитал?
Можно. Но речь именно об участке с домом, а не пустом участке, так как Пенсионный фонд дает деньги на приобретение жилого помещения, пригодного для постоянного проживания семьи с детьми, а не на покупку земли. При этом участок может быть и под индивидуальное жилое строительство (под ИЖС), и находиться в садово-некоммерческом товариществе (СНТ).
Важно: участок с домом должны находиться на территории России, за рубежом купить дом нельзя.
У меня уже есть участок за городом. Можно оплатить средствами маткапитала строительство дома?
Можно. Есть нюансы: если собираетесь строить дом до достижения вторым ребенком трех лет, привлечение материнского капитала возможно только в том случае, если остальные средства вы берете в кредит. Если у вас есть собственные накопления, вы собираетесь прибавить к ним маткапитал и построить дом без кредита, нужно дождаться трех лет ребенка, который дал вам право на маткапитал.
Строить можно самостоятельно или с помощью строительной организации. Важно учитывать, что при самостоятельном строительстве деньги государство выплачивает не сразу, а компенсирует расходы после того, как вы предоставите необходимые документы и свои реквизиты, поэтому нужно сохранять все договоры и чеки.
Пенсионный фонд будет проверять, действительно ли вы строите дом. Деньги возвращают вам на счет. Сначала 50%, а следующие 50% — через полгода. Для этого к остальным документам необходимо приложить акт освидетельствования, который подтверждает, что на участке на самом деле есть дом. Акт выдает орган, который занимается архитектурными и градостроительными вопросами.
Обязательное условие: после постройки дома вы должны выделить доли для всех членов семьи, включая детей.
Если Пенсионный фонд отказывает семье в возмещении средств из материнского капитала на строительство дома, можно оспорить это решение в суде.
У меня уже начато строительство на даче. Можно вложить материнский капитал, чтобы завершить его?
Можно. В этом случае вы имеете право получить часть денег из материнского капитала (в пределах половины остатка средств на сертификате) до завершения строительства и оставшиеся средства — после его завершения.
Для этого нужно предоставить копию документа, подтверждающего право собственности владельца сертификата (либо его супруги или супруга) на земельный участок под ИЖС, а также копию разрешения на строительство или копию уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС.
Для получения оставшейся суммы необходимо представить документ, который подтверждает проведение основных работ по строительству жилья: монтаж фундамента, возведение стен и кровли.
Я хочу получать ежемесячное пособие из своего материнского капитала. Так можно?
Да, но только если размер дохода на одного члена семьи не превышает сумму двух прожиточных минимумов трудоспособного населения, установленную в вашем регионе за второй квартал 2019 года. Например, прожиточный минимум трудоспособного взрослого человека в Москве за этот период составлял 20 195 рублей. Умножаем на два и получаем 40 390 рублей. Получается, если семья москвичей состоит из четырех человек (родители и двое детей), доход на всех должен быть не более 161 560 рублей в месяц, если из трех (мама и двое детей) — не более 121 170 рублей. Тогда из материнского капитала можно получать ежемесячно сумму, равную одному прожиточному минимуму в регионе, но не взрослого, а ребенка: в Москве он равен 15 225 рублям.
Важное условие: второй ребенок в семье должен быть рожден не ранее 1 января 2018 года. Получать выплату можно, пока второму ребенку не исполнится три года.
Обязательно ли выделять в купленном жилье доли детям?
Да. Это обязательное условие при покупке жилья с использованием средств материнского капитала. Более того, доли должны быть выделены не только детям, но и мужу с женой. В случае развода каждый из родитлей будет иметь право на жилье, но только в рамках своей доли. Маткапитал не считается совместно нажитым имуществом и при разводе не подлежит разделу.
Правда ли, что продать жилье, купленное на средства маткапитала, очень сложно?
Продать такое жилье можно, но придется доказать, что при этом не ухудшатся условия проживания детей. К примеру, вы купили "однушку" и использовали при этом средства материнского капитала. Через несколько лет вы решили приобрести квартиру большей площади, "двушку" или переехать в загородный дом. При продаже квартиры вам нужно будет получить разрешение органов опеки на куплю-продажу жилья с увеличением детской доли. Опека должна убедиться, что несовершеннолетние дети не лишатся своей доли или эквивалентной суммы денег, что доля ребенка в покупаемой квартире или доме не уменьшится и что условия в новом жилье не хуже тех, что были.
Карина Салтыкова