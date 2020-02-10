Частный сад, дача, пособие: на что можно и нельзя тратить маткапитал

Можно. Есть нюансы: если собираетесь строить дом до достижения вторым ребенком трех лет, привлечение материнского капитала возможно только в том случае, если остальные средства вы берете в кредит. Если у вас есть собственные накопления, вы собираетесь прибавить к ним маткапитал и построить дом без кредита, нужно дождаться трех лет ребенка, который дал вам право на маткапитал.

Строить можно самостоятельно или с помощью строительной организации. Важно учитывать, что при самостоятельном строительстве деньги государство выплачивает не сразу, а компенсирует расходы после того, как вы предоставите необходимые документы и свои реквизиты, поэтому нужно сохранять все договоры и чеки.

Пенсионный фонд будет проверять, действительно ли вы строите дом. Деньги возвращают вам на счет. Сначала 50%, а следующие 50% — через полгода. Для этого к остальным документам необходимо приложить акт освидетельствования, который подтверждает, что на участке на самом деле есть дом. Акт выдает орган, который занимается архитектурными и градостроительными вопросами.

Обязательное условие: после постройки дома вы должны выделить доли для всех членов семьи, включая детей.

Если Пенсионный фонд отказывает семье в возмещении средств из материнского капитала на строительство дома, можно оспорить это решение в суде.