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Суд отменил домашний арест обвиняемой в превышении полномочий главе ростовского Минздрава

Татьяну Быковскую выпустят из-под стражи 27 января

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отменил домашний арест министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской по делу о превышении полномочий, сообщил журналистам адвокат Быковской Павел Лапшов.

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"Отказ в продлении домашнего ареста. С 27-го числа Татьяна Юрьевна является свободным человеком", - сказал он.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Быковской предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ответственность по этой части статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Как заявил 23 января на пресс-конференции губернатор региона Василий Голубев, Быковская останется на своем посту до решения суда.

В конце ноября Быковскую задержали и отправили под домашний арест, она возглавляла министерство с 2004 года. Суд отправил под стражу ее заместителя по общим вопросам Станислава Беседовского. По версии предварительного следствия, Быковская и Беседовский с сентября 2017 года по январь 2018-го допускали превышение должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону".

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