Угроза взрыва в судах Петербурга, которые эвакуировали за день дважды, оказалась ложной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва, которые в пятницу поступили в районные суды Петербурга, оказались ложными. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суды вернулись к работе.

"Пушкинский, Василеостровский, Петродворцовый, Сестрорецкий, Октябрьский, Смольнинский районные суды вернулись к работе", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В пятницу утром эвакуация прошла в Пушкинском, Дзержинском, Петродворцовом, Колпинском, Дзержинском, Василеостровском, Смольнинском, Октябрьском, Красногвардейском и Ленинском районных судах. После проверки суды вернулись к работе, поскольку опасных предметов обнаружено не было, но сообщения об угрозе взрыва поступили в некоторые суды повторно, поэтому людей снова эвакуировали, а помещения снова проверили. Опасных предметов обнаружено не было.

Волна "минирований" началась в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась.