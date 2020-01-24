Население России по итогам 2019 года сократилось на 35,6 тыс. человек

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Численность населения России, по предварительной оценке, сократилась за 2019 год на 35,6 тыс. человек и составила 146,7451 млн человек на 1 января 2020 года. Сокращение происходит второй год подряд, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата в пятницу.

На 1 января 2019 года численность населения в РФ составила 146,7807 млн человек, сократившись на 99,7 тыс. человек по сравнению с 2018 годом. При этом два года назад был зафиксирован рост на 76 тыс. человек - до 146,8804 млн человек по итогам 2017 года.

Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 года. Наилучший вариант нового прогноза предполагает увеличение численности населения страны до 150,1 млн человек к началу 2036 года против 153,2 млн человек, предполагавшихся ранее, а наихудший - снижение до 134,3 млн человек против 138,1 млн человек в прогнозе 2018 года. Наиболее реалистичный, средний вариант фиксирует возможное снижение численности населения РФ до 143 млн человек против 144 млн человек в варианте 2018 года. Этот вариант отражает инерционное развитие экономической и социальной ситуации и реализацию всех существующих и объявленных государственных программ.

Суммарный коэффициент рождаемости, по прогнозам, вырастет с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году. При этом он будет снижаться до 1,415 в 2025 и начнет вновь увеличиваться с 2026 года. Доля детей и подростков 15 лет и моложе уменьшится с 18,7% до 14,2%, а лиц в возрасте 16-64 лет - с 65,8% до 65,1%. Большинство населения к 2036 году будет находиться в возрастных группах 46-50 и 51-55 лет (по итогам 2019 года - в возрасте 31-35 и 36-40 лет).