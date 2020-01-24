Кировская область оценила затраты на бесплатное питание школьников в 1,3 млрд рублей в год

КИРОВ, 24 января. /ТАСС/. Кировской области требуется около 1,3 млрд рублей в год для обеспечения горячими обедами учеников младших классов, при этом в ряде сельских школ необходимо дополнительно провести реконструкцию, сообщил в пятницу журналистам первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов во время пресс-завтрака с губернатором Игорем Васильевым.

Президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию 15 января предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"Мы, безусловно, обеспечим всех горячим питанием и начали заниматься этим прямо сейчас, в том числе в Кирове часть детей обеспечивается горячим питанием - это дети из многодетных, малообеспеченных семей. В целом [в регионе] с первого по четвертый класс примерно около 60 тыс. школьников, если мы их кормим пять дней в неделю и средняя стоимость питания [составляет] 100 рублей, мы выходим на сумму порядка 1,3 млрд рублей в год, это без мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту", - сказал Курдюмов.

Он уточнил, что в части школ региона для организации питания детей необходимо провести ремонт или реконструкцию. При этом, по словам Курдюмова, наибольшие сложности могут возникнуть в сельских школах, где здания школ могут не соответствовать требованиям по организации питания детей. "Здесь идет речь о пересмотре для такой категории школ части санитарных норм и правил и других нормативных правовых актов, этот вопрос сейчас обсуждается", - отметил первый зампред.

Как сообщила глава Кирова Елена Ковалева, горячим питанием в школах областного центра обеспечены все дети из малообеспеченных семей и дети, имеющие ограничения по здоровью. "Сейчас мы тратим 95 млн рублей. Учитывая, что будут вливаться федеральные средства, я полагаю, что этих средств нам будет достаточно для того, чтобы обеспечить всех детей 1-4 классов горячим питанием. Самое главное, что у нас для этого есть возможность, в каждой школе есть столовая, обеспечено приготовление пищи", - отметила Ковалева.

Глава региона Игорь Васильев уточнил, что вместе с родительским сообществом сейчас обсуждается вопрос о том, как именно должно быть организовано горячее питание в школах, часть родителей выступает за привозное питание, другая часть - за организацию приготовления обедов непосредственно в школах. "Пока вопрос дискуссионный. Здесь надо подумать, навязывать ничего нельзя", - отметил губернатор.