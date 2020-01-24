СМИ: Китай привлек военных медиков к борьбе со вспышкой коронавируса

ТАСС, 24 января. Военные врачи в китайском городе Ухань будут помогать гражданским медицинским работникам в сдерживании вспышки пневмонии нового типа. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, соответствующее распоряжение было издано центральным военным командованием страны. 40 сотрудников городского военного госпиталя уже начали работу в реанимационном отделении местной пульмонологической больницы.

О вспышке пневмонии в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек - власти КНР информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. По последним данным, число заболевших в Китае составило 849 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов.