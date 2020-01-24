СМИ: Китай привлек военных медиков к борьбе со вспышкой коронавируса

ТАСС, 24 января. Военные врачи в китайском городе Ухань будут помогать гражданским медицинским работникам в сдерживании вспышки пневмонии нового типа. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на государственное телевидение Китая.
По его данным, соответствующее распоряжение было издано центральным военным командованием страны. 40 сотрудников городского военного госпиталя уже начали работу в реанимационном отделении местной пульмонологической больницы.
О вспышке пневмонии в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек - власти КНР информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. По последним данным, число заболевших в Китае составило 849 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов.