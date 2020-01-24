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Китайская вирусная пневмония

СМИ: Китай привлек военных медиков к борьбе со вспышкой коронавируса

По данным издания, 40 сотрудников городского военного госпиталя Уханя уже начали работу в реанимационном отделении местной пульмонологической больницы
Описание
© AP Photo/Dake Kang

ТАСС, 24 января. Военные врачи в китайском городе Ухань будут помогать гражданским медицинским работникам в сдерживании вспышки пневмонии нового типа. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на государственное телевидение Китая.

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По его данным, соответствующее распоряжение было издано центральным военным командованием страны. 40 сотрудников городского военного госпиталя уже начали работу в реанимационном отделении местной пульмонологической больницы.

О вспышке пневмонии в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек - власти КНР информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. По последним данным, число заболевших в Китае составило 849 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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