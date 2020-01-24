Новгородская благотворительная акция собрала 51,5 млн рублей для ветеранов и инвалидов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 января. /ТАСС/. Новгородский благотворительный марафон "Рождественский подарок", посвященный в этом году сбору средств для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, собрал помощь на сумму 51,5 млн рублей, сообщила журналистам в пятницу замгубернатора региона Ольга Колотилова.

Марафон "Рождественский подарок" - старейшая благотворительная акция в Новгородской области, она проводится в регионе с 1993 года. В этом году акция посвящена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в регионе, и длилась с 20 декабря 2019 года по 20 января 2020-го. По информации пресс-службы правительства области, на сегодня в области живет 361 ветеран Великой Отечественной войны.

"Завершен областной благотворительный марафон "Рождественский подарок", который проводился в 28-й раз. Собрана помощь на сумму 51,5 млн рублей, 5,4 млн рублей - денежные средства, которые непосредственно поступили на цели марафона [для денежной помощи ветеранам Великой Отечественной войны]. В марафоне приняли участие около 1 тыс. организаций и более 10 тыс. граждан", - сказала Колотилова.

Она уточнила, что остальную помощь, собранную в рамках марафона, направили на поддержку инвалидов, семей, оказавшийся в трудной жизненной ситуации в районах региона.

Традиционно марафон проходил при участии Фонда социальной поддержки населения Новгородской области "Сохрани жизнь", в нем был открыт счет для перечисления денежных пожертвований. Как уточнил ТАСС председатель правления этого Фонда Александр Дряницин, оргкомитет благотворительного марафона принял решение выдать ветеранам Великой Отечественной войны собранные средства именно в виде денежной помощи - каждому по 15 тыс. рублей. Ранее рассматривался вариант покупки для них одинаковых подарков на собранную в рамках акции сумму.

Также во всех районах региона в рамках марафона работали пункты приема благотворительной помощи. Люди, желающие помочь, привозили туда вещи, технику, мебель, проходили благотворительные ярмарки. В прошлый раз с помощью благотворительного марафона "Рождественский подарок" удалось собрать 91 млн рублей пожертвований, в акции приняли участие около 1,3 тыс. организаций и более 18 тыс. жителей региона.