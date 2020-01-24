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"Слабое звено" возвращается на экраны

Вести телеигру будет Мария Киселева

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Шоу "Слабое звено" возвращается в телеэфир, премьера состоится 14 февраля. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе телеканала "Мир".

Вести телеигру продолжит трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

"Съемки новых выпусков шоу начались после новогодних каникул, до конца 2020 года канал планирует снять 32 эпизода", - сказали в пресс-службе.

Генеральный продюсер МТРК "Мир" Павел Корчагин заметил, что зрителей ждет практически игра на выживание: чтобы набрать баллы, команде нужны сильные игроки, но победитель только один, поэтому участники начинают хитростью избавляться от конкурентов.

"Я чувствую драйв и энергию. От новых выпусков ожидаю свежего воздуха. Давайте дождемся программы в эфире, чтобы понять, что это означает", - рассказала в свою очередь Киселева.

"Слабое звено" является адаптацией британского формата The Weakest Link, ставшего популярным в 40 странах мира. На российские экраны шоу впервые вышло в 2001 году.

Авторы обещают зрителю новую телевизионную картинку, но классический сценарий и образ ведущей. Участником "Слабого звена" может стать каждый желающий, телеканал запустил специальный сайт, на котором зрители смогут проверить свои силы.

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Россия
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