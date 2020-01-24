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Власти Приморья заявили, что новые меры поддержки выведут из бедности почти 7 тыс. семей

По расчетам, в регионе на поддержку семей с детьми в общей сложности потратят 12 млрд рублей
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Новые меры федеральной поддержки семей, озвученные президентом России в ходе послания Федеральному собранию, позволят вывести из-за черты бедности 7 тыс. семей в Приморском крае. Об этом министр труда и социального развития Приморья Светлана Красицкая заявила в ходе открытого заседания общественной палаты Приморья по обсуждению послания президента и поправок в Конституцию РФ.

Владимир Путин 15 января выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Ключевыми стали пункты о расширении полномочий законодательной и судебной властей, а также о повышении роли Госсовета. Кроме того, в послании были озвучены новые меры социальной поддержки, в том числе семей с детьми.

"У нас на сегодня реализуется уже 27 мер поддержки семей с детьми. И вот эти меры, которые были предложены президентом, это федеральный материнский капитал на первого ребенка, увеличение [капитала] на второго ребенка, введение пособия малоимущим семьям [с детьми в возрасте] от 3 до 7 лет, мы сегодня просчитали, и более 14 тысяч семей с детьми, у которых доходы ниже прожиточного минимума, будут получать доплату ежемесячно, которая будет составлять 7,2 тыс. рублей. Это позволит нам вывезти из-за черты бедности почти 7 тысяч семей", - сказала министр.

Она добавила, что к почти 7 млрд рублей, которые сегодня край тратит на поддержку семей с детьми, по расчетам министерства, добавится 5 млрд рублей из федерального бюджета. Как отметил в ходе обсуждения председатель общественной палаты Приморья Борис Ступницкий, в послании были сформулированы многие ожидания жителей России. И низкие доходы граждан были обозначены как острейшая проблема, которая угрожает демографическому будущему России.

В ходе обсуждения послания президента и предложенных поправок в главный закон страны, участники заседания также отметили необходимость тщательной проработки предложенных мер. Член общественной палаты Приморья Юрий Богомолов обратил внимание на предлагаемое ограничение, касающееся необходимости 25 лет проживания в России для того, чтобы гражданин мог претендовать на высшие должности в стране.

"Вот в поправке к конституции написано, что человек, претендующий на должность президента, должен 25 лет проживать на территории Российской Федерации. А если человек работает дипломатом, консулом и живет 10 лет за границей, выполняя служебные функции? Засчитывать это как проживание на территории? Тоже надо на это посмотреть", - сказал Богомолов.

Теги
РоссияПриморский край
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