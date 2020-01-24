Эксперт рассказала, как в России проводят диагностику нового типа коронавируса

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Диагностику нового типа коронавируса в РФ в связи с отсутствием специальных тестов сегодня проводят традиционным методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сообщила журналистам в пятницу заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института гриппа Минздрава РФ (Санкт-Петербург), кандидат биологических наук Дарья Даниленко. По словам опрошенных ТАСС ученых, такая диагностика может занимать от нескольких часов до 2 дней.

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Полимеразная цепная реакция - экспериментальный метод, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале.

"Есть более традиционные, пускай и долгие, методы диагностики, которые очень точно позволяют установить наличие коронавируса. <…> Это метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим секвенированием. Это сложный метод, такие исследования проводят специализированные лаборатории, и не все больницы способны проводить такие исследования", - отметила Даниленко.

Сколько длится исследование

Как пояснила ТАСС главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова (в Новосибирске расположены уникальные учреждения, ориентированные на разработку и внедрение вакцин и лекарств, в частности Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"), максимальное время диагностики таким методом - до двух суток.

"Время диагностики вируса методом ПЦР зависит от тест-системы, которая используется. Иногда анализ может занимать четыре-восемь часов, максимальное время диагностики - двое суток, но обычно результат готов в течение одних суток", - отметила Позднякова.

Тест-систем, которые позволяют быстро выявлять новый тип коронавируса, в течение нескольких минут, на данный момент нет. Однако эксперты отмечают, что в современных условиях разработать их несложно.

"На самом деле, проблем диагностики нет, системы есть, но, может, они существуют не в таком массовом масштабе, потому что ранее коронавирусная инфекция все-таки больше циркулировала среди животных, и вот только относительно недавно стало известно, что она передается человеку, поэтому ту систему, которая определяет коронавирус, нет проблем сделать. Они есть, их просто нужно массово масштабировать", - уверена Позднякова.

Особенности лечения

На данный момент не существует и специальных противовирусных препаратов, направленных непосредственно на возбудителей нового типа коронавируса. В то же время, по словам Даниленко, лечить зараженных новым типом коронавируса можно.

"Лечение понятно, потому что есть протокол ВОЗ, пациент будет изолирован и дальше в зависимости от тяжести и течения инфекции у него будет противовирусное профилактическое лечение. Но специализированных противовирусных препаратов против коронавируса пока нет", - отметила эксперт, добавив, что большинство пациентов, у которых инфекция была лабораторно подтверждена, выздоравливает. Летальные исходы, как правило, связаны с сопутствующими болезнями зараженных.

"У ряда людей с ослабленным иммунитетом может наблюдаться тяжелое течение болезни. Большинство летальных исходов связаны с тем, что у пациентов были какие-то сопутствующие заболевания, достаточно тяжелые, до того, как они заболели новым возбудителем", - отметила Даниленко.

Опасность коронавирусной инфекции в том, что осложнением является вирусная пневмония, она отличается от бактериальной, поясняет Позднякова. "У нее очень быстрое развитие, она имеет специфическую картину", - отмечает эксперт.

Вакцина от коронавируса

Чтобы разработать вакцину от нового типа коронавируса, может понадобиться несколько лет. "Должно быть проведено серьезно исследование коронавирусов. Такие исследования занимают несколько лет. <…> Это три-пять лет. Но даже разработав такой потенциально профилактический или потенциально терапевтический препарат, потребуются годы на проведение клинических исследований", - считает заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Нина Тикунова.

Она не сомневается, что российские ученые справятся с этой задачей. В то же время Позднякова отмечает, что вирус может отступить и без вакцины. "Вирус тоже имеет свои циклические законы, поэтому на смену пиковым значениям активности, безусловно, будет и спад инфекции через 3-6 недель, но это закономерный биологический процесс. Естественно, будет снижение, даже без участия вакцинации", - подчеркнула эксперт.

Генетические тесты

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков при этом рассказал, что генетические тесты на базе ПЦР, разработанные в России и Китае, могут находить даже самые незаметные следы нового коронавируса 2019-nCoV всего за три-пять часов, они станут главным инструментом для оценки масштабов распространения инфекции.

"По сравнению со вспышками лихорадки Эбола, в случае с коронавирусом сложность его обнаружения состоит в том, что порождаемые им симптомы схожи с ОРВИ, например, с гриппом. Выявить ложно позитивных-пациентов поможет молекулярно-генетическое тестирование", - сказал Волчков.

Такие системы, как отметил биолог, уже были созданы и развернуты профильными органами Китая, России и других стран. Они основываются на базе так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР).

"Это самый простой и быстрый по ответу тест, который можно создать. Образцом для него может служить сыворотка крови или любые другие физиологические жидкости, например, соскоб со слизистой, слюна. Из них выделяют РНК, производят реакцию обратной транскрипции, чтобы получить ДНК, и используют ее для размножения фрагментов генома вируса с помощью фермента-полимеразы", - пояснил ученый.

Сейчас, как отметил Волчков, медики оценивают масштабы распространения различных опасных инфекций, в том числе птичьего гриппа или лихорадки Эбола, используя инфракрасные камеры и другие системы наблюдений, позволяющие отслеживать внешние симптомы болезни. В случае с коронавирусом 2019-nCoV, для которого характерен длительный инкубационный период и "заурядный" характер течения болезни, схожий с гриппом, сделать это достаточно затруднительно, особенно до того, как его носитель уже успеет вступить в контакт с другими людьми.

"ПЦР-диагностика пока остается самым быстрым способом обнаружения коронавируса. Она позволяет детектировать ничтожные его количества в физиологических жидкостях за очень короткое время. С другой стороны, симптомы могут проявляться не у всех носителей коронавируса из-за инкубационного периода длиной в несколько дней. Поэтому если выяснится, что на борту самолета летел инфицированный пассажир, и его диагноз подтвердится, то в карантин попадут все его попутчики", - подытожил ученый.