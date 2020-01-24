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Китайская вирусная пневмония

В Непале зафиксирован первый случай заражения пневмонией нового типа

Заболевание обнаружено у студента, который прибыл из китайского города Ухань

ТАСС, 24 января. Министерство здравоохранения и народонаселения Непала подтвердило первый на территории страны случай заражения пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в пятницу сообщает агентство ANI.

Отмечается, что заболевание обнаружено у студента, который прибыл из китайского города Ухань.

О вспышке пневмонии в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек - власти КНР информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре, Японии. По последним данным, число заболевших в Китае составило 887 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов.

Теги
НепалКитайская вирусная пневмония
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