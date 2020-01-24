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Лукашенко рассказал, почему не пользуется смартфоном

По словам президента Белоруссии, это связано с желанием обезопасить себя

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не пользуется смартфоном и другими гаджетами по соображениям безопасности. Об этом он сообщил в пятницу в разговоре с работниками одного из предприятий в Могилевской области.

"У меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По словам главы государства, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, что происходит очень редко, то помощник его приносит. "Но я почти по этой связи не разговариваю, - подчеркнул Лукашенко. - Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет".

Кроме того, Лукашенко отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека. Говоря о благах, которые несет развитие цифровых технологий, он также предупредил о возможной опасности, связанной с разработкой искусственного интеллекта.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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