Зиничев назвал неэтичным поведение главы Чувашии, вынудившего пожарного прыгать за ключами

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии, заставившего пожарного прыгать за ключами от новой техники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Как отмечается, в ведомстве негативно восприняли факт неэтичного пoведения главы Чувашии. "Министр Зиничев oтметил, что руководителю такого высокого ранга недoпустимо вести себя подобным образом", - сказал представитель министерства.

В МЧС подвергли критике и поведение сотрудника ведомства. "Сотрудникам МЧС России нужно пoмнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя надо соответствующе", - отметили в МЧС.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, а сотрудник МЧС подпрыгивает, чтобы их получить. Видео вызвало широкий резонанс. В свою очередь пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров сообщил, что данный эпизод является шутливо-дружеским жестом. Комиссия "Единой России" по этике на заседании 27 января рассмотрит вопрос о поведении Михаила Игнатьева.