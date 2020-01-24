{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зиничев назвал неэтичным поведение главы Чувашии, вынудившего пожарного прыгать за ключами

По мнению главы МЧС РФ, руководитель столь высокого ранга не должен себя вести таким образом
Глава МЧС России Евгений Зиничев Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Глава МЧС России Евгений Зиничев
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии, заставившего пожарного прыгать за ключами от новой техники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Как отмечается, в ведомстве негативно восприняли факт неэтичного пoведения главы Чувашии. "Министр Зиничев oтметил, что руководителю такого высокого ранга недoпустимо вести себя подобным образом", - сказал представитель министерства.

В МЧС подвергли критике и поведение сотрудника ведомства. "Сотрудникам МЧС России нужно пoмнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя надо соответствующе", - отметили в МЧС.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, а сотрудник МЧС подпрыгивает, чтобы их получить. Видео вызвало широкий резонанс. В свою очередь пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров сообщил, что данный эпизод является шутливо-дружеским жестом. Комиссия "Единой России" по этике на заседании 27 января рассмотрит вопрос о поведении Михаила Игнатьева.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичЧувашия
Реклама на ТАСС
Путин поднял фуражку офицера почетного караула в Вифлееме
Президент надел ее на голову офицера и показал военнослужащему одобрительный жест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС