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Минтруд предложил выделить дополнительно 120 млрд рублей на выплату маткапитала

В ПФР пояснили, что увеличение средств предусмотрено с учетом поручения президента расширить программу маткапитала на первого ребенка и повысить размер выплаты

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил выделить дополнительно 120,7 млрд рублей на предоставление материнского капитала в 2020 году для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго в связи поручением президента России Владимира Путина. Об этом говорится в проекте поправок в закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", опубликованном на портале нормативно-правовых актов в пятницу.

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Согласно документу, изначально на выплату материнского капитала закладывалось 316,2 млрд рублей на 2020 год. Проект поправок предполагает увеличение финансирования на 120,7 млрд рублей - до 436,9 млрд рублей в 2020 году. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России, увеличение средств предусмотрено с учетом поручения президента РФ расширить программу маткапитала на первого ребенка и повысить размер выплаты.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года. По ее словам, поправки могут быть присоединены к правительственному законопроекту, который предлагает разрешить строить и реконструировать на садовом участке жилые дома с использованием средств маткапитала. Госдума 21 января приняла его в первом чтении.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен на 150 тыс. рублей - до более 616 тыс. рублей.

По действующему законодательству средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, на формирование будущей пенсии мамы, на обучение детей, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.

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