Скворцова заявила, что ФМБА продолжит работу по заданным направлениям

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новый руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова провела первую встречу с сотрудниками, на которой заявила, что работа агентства по заданным ранее направлениям будет продолжена. Об этом сообщается в пятницу на сайте ФМБА

"23 января новый руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и заместитель министра здравоохранения Российский Федерации Владимир Уйба встретились с личным составом центрального аппарата. Скворцова заявила, что намерена продолжать работу по всем направлениям деятельности ФМБА России, расширяя компетенции в соответствии с целями, поставленными правительством Российской Федерации, и подчеркнула, что агентство будет продолжать тесно взаимодействовать с Минздравом России", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Веронику Скворцову на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства. ФМБА - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований.

Кроме того, ведомство оказывает государственные услуги и управляет госимуществом в сфере оказания медицинской помощи, организации деятельности службы крови, контроля за безопасностью донорской крови и ее компонентов. С 21 января 2020 года напрямую подчинено правительству РФ, ранее находилось в ведении Министерства здравоохранения РФ. С 2004 по 2020 год главой ФМБА России был Владимир Уйба.