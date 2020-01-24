Суд оштрафовал организаторов ячейки "свидетелей Иеговы" в Мурманской области

ТАСС, 24 января. Суд оштрафовал двух жителей города Полярного Мурманской области за организацию деятельности ячейки запрещенной в России религиозной организации "свидетелей Иеговы". Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

"Приговором суда мужчине 1957 года рождения назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, подсудимому 1974 года рождения - в размере 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ячейку раскрыли в 2018 году, после чего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности").

Как удалось доказать на суде, жители организовали деятельность секты и собирали пожертвования на ее существование, несмотря на то, что с 2017 года ее деятельность запрещена на территории России. Сами осужденные вину не признали.

В декабре 2019 года в Мурманске выявили еще одну ячейку "свидетелей Иеговы", и следователи при поддержке сотрудников ФСБ одновременно по пяти адресам на территории города проводили обыски, изъяв литературу и электронные носители информации. Также были установлены лица, которые были причастны к деятельности запрещенной организации. 22 января в ведомстве сообщили о задержании ее организатора.