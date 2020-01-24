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Школьники из Кружкового движения НТИ создали прототипы игр про сортировку мусора

Они также создали прототипы игр про пожары в Австралии, изучение строения мозга и борьбу с алкоголизмом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Прототипы компьютерных игр с социальной направленностью - про сортировку мусора, помощь бездомным животным, борьбу с алкоголизмом - созданы школьниками из Кружкового движения НТИ на соревнованиях по разработке компьютерных игр GAME.DEV, сообщает пресс-служба Кружкового движения.

"В заключительный тур вышли школьники из Астраханской, Воронежской, Калининградской, Московской, Свердловской, Томской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Алтайского, Краснодарского, Пермского, Приморского, Ставропольского краев, республик Башкортостан и Татарстан, Санкт-Петербурга и Севастополя. Финалистами стали команды, которые создали прототипы игр про сортировку мусора, изучение строения мозга, помощь бездомным животным, борьбу с алкоголизмом. Подростки не остались равнодушны и к пожарам в Австралии - одна из игр посвящена спасению кенгуру и коал", - говорится в сообщении.

В отборочном этапе GAME.DEV приняли участие 1027 учеников средних и старших классов из 70 городов России и стран СНГ. Школьники представили 72 конкурсных проекта, каждый из которых представлял собой демо-версию игры на тему "Игры делают мир лучше".

Финалистами соревнований стали 40 детей и подростов из 14 команд, заключительный этап пройдет с 25 февраля по 1 марта в Дальневосточном федеральном университете. Проекты участников оценят эксперты - представители игровой индустрии и академического сообщества. Главный приз - бесплатное участие в DevGAMM - крупнейшей конференции для профессионалов игровой индустрии в России, Украине и Белоруссии.

"70 проектов для абсолютно новых соревнований - хороший результат, но эксперты обратили особое внимание на широту тем и достаточно высокий уровень игр, разработанных школьниками всего за несколько дней. Создание игр, которые способны доносить идеи хорошего, доброго, полезного и делать мир лучше, оказалась очень удачной темой для соревнований и привлекло внимание школьников, ведь игровая индустрия понятна им, увлекательна, при этом требует решения серьезных задач. Пилотный проект GAME.DEV стартовал успешно, уже в этом году на Олимпиаде Кружкового движения НТИ мы планируем открыть профиль по разработке игр, который может стать одним из самых популярных", - приводятся в сообщении слова лидера рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрия Земцова.

Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив (АСИ), Российской венчурной компанией (РВК) в партнерстве с компаниями: "Аэрофлот", "Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", "Ростелеком", "1С", "Роснано", "Газпромнефть", Movavi, ОАК, "Сухой", Bayer, "Роскосмос", начиная с 2015 года. Вузами-организаторами олимпиады выступают Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет и Университет Иннополис. Образовательные партнеры: образовательный центр Maximum, онлайн-школа "Фоксфорд".

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